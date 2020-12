Koronavirové kontroly zablokovaly přechod do Rakouska

Rakousko od soboty kvůli šíření koronaviru rozšířilo cestovní varování na téměř všechny země světa. Mimo jiné cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska musí do desetidenní karantény, a to i tehdy, když předloží negativní test na covid-19. Ukončit karanténu předčasně lze podstoupením PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem, a to nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska. Specifická varování se netýkají služebních cest nebo pendlerů.