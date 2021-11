Kde máte respirátor? Hygienici se s policií zaměřili na restaurace na jihu Čech

„Od pondělí trošičku pokles je, lidé si spíš volají na rozvozy, aby mohli sedět v pohodlí doma. Najde se pár rýpalů, co nás zkouší. Slušně jsem včera pánovi řekla, že mi to nemusí ukázat, pokud nechce, ale že já ho nemusím obsloužit. Zůstal a ukázal, ale zkoušel to,“ řekla servírka Andrea Valentová. V koronakrizi zachránily Hangár rozvozy, lidé si kupovali i poukazy.

Zákazníků ubylo. „Je tady prázdno, normálně chodí lidé v sobotu na pozdější snídaně. Teď jsme museli dokonce ponížit personál. Pokles byl, ještě než přišla striktní nařízení, lidé byli vystrašení. A od pondělka to šlo okamžitě dolů,“ řekla Kotrchová. Kavárna v zimě a na jaře prodávala přes okénko a propustila všechny brigádníky.

Zatímco jindy není v restauraci U Dudáka o sobotním poledni kam sednout, v sobotu byly plné jen asi dvě třetiny míst. Hostů se ptají na potvrzení hned u vchodu. „Ubylo zákazníků, lidé berou hodně s sebou do krabičky. Od pondělí je to znát. Ráno jsem tady měl pána (bez potvrzení), bohužel jsem ho neobsloužil,“ řekl pracovník restaurace Jiří Štér.

Různě se ke kontrolám staví hosté. Pětačtyřicetiletý Petr si k Dudákovi přišel pro kulajdu do krabičky, respirátor neměl. „Já mám opatření na háku, jsou protiústavní,“ řekl muž pracující v security. Do hospod jinak nechodí, protože nepije alkohol. Sedmadvacetiletému Jiřímu vadí, že ho ve stejné restauraci kontrolují opakovaně. „Je to otravné. Přijdete jednou, ukážete očkování a druhý den ho chtějí vidět znovu,“ řekl.