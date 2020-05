Karanténa v Pekingu: Kamery u bytu a donášení na sousedy

Někteří lidé, kteří se vrátili z ciziny do Pekingu a byla jim nařízená domácí karanténa, objevili před vchodem do svých bytů bezpečnostní kamery. Zařízení však nemají sloužit jako ochrana majitele bytu, nýbrž jeho okolí.

„Je to docela děsivé, jak si na takové věci zvyknete. Kromě kamery před bytem hlídá pohyb osob i ochranka a uklízeči, kteří by mě jistě nahlásili, kdybych opustila byt,” cituje agentura AFP německou novinářku Friederiku Boegeovou, která se o víkendu vrátila do Pekingu z Wu-chanu a tráví tak už druhou karanténu tento rok.