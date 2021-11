Jsme partyzáni, kasají se antirouškaři

„Z armády odešli v rámci očisťování služby. Dnes záměrně chodí z jednoho obchodu do druhého po celém Slovensku a provokují,“ řekl Naď.

List napsal, že na veřejnosti působí dvě na sobě nezávislé skupiny lidí, které chodí do obchodů demonstrativně bez roušek a snaží se přesvědčit okolí, že není potřeba dodržovat žádná opatření. Své jednání natáčejí, zveřejňují na sociálních sítích a získávají tak fanoušky. Sami se označují za „partyzánské skupiny“.

Juraj Krúpa (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO), předseda branně-bezpečnostního výboru parlamentu, konstatoval, že invalidní muž je vyšetřován kvůli 17 přestupkům. „Bez ohledu na to, že je to důchodce a invalida, je to provokatér,“ nechal se slyšet Krúpa.