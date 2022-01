Hostomský: Omikron přefrčí jako bouře. Klidně zrušme opatření

V Česku byl v prosinci poměrně klid, ale v některých jiných zemích padají v posledních dnech kvůli rozšíření varianty Sars-CoV-2 omikron rekordy v počtu nakažených. Je nevyhnutelné, že se situace zhorší i u nás?

Nebezpečná a zatěžující varianta delta od nás odchází, a to je dobrá zpráva. O variantě omikron mám informace z jižní Afriky, Velké Británie, Dánska i USA. Je otázka času, kdy u nás také tzv. přefrčí jako bouře. Všechna data, co sleduji, ukazují, že omikron je méně nebezpečný než delta.

Tedy platí, že průběh nemoci nakažených omikronem nebývá vážný?

Přesně tak. Myslím si, že je pomýlené zaměřovat se na sledování počtů nakažených. Ty jsou u omikronu velmi vysoké. Je třikrát nebo čtyřikrát nakažlivější než delta. A té bylo u nás v některé dny nakažených i 27 tisíc. Pokud omikron nebude nic moc dělat, tak je testování a zjišťování, kolik lidí je nakažených, zbytečné. Měli bychom se zaměřit na to, kolik lidí je hospitalizovaných a kolik lidí je v těžkém stavu.

A těch by už podle vás nemuselo být moc, i když bude počet nakažených vysoký?

Podle toho, co vidíme v cizině, tak je omikron daleko mírnější než varianta delta. Mnoho lidí navíc je očkovaných, mnoho lidí už onemocněním prošlo a má díky tomu imunitu. I když není dokonalá.

Dosavadní dvě dávky vakcíny proti omikronu údajně zcela nefungují, je potřeba jejich třetí dávka.

Náš imunitní systém je fantastický nástroj. Obvykle když se očkujeme a poté vystavíme nemoci, tak to tělo zvládne. Ale jsou lidé, zejména ti starší, kterým imunitní systém tak dobře nefunguje. Obvykle to jsou také lidé, kteří byli očkovaní mezi prvními a jejich imunita z předchozího očkování dohasíná. Třetí dávka ji zase vystřelí nahoru a dobře je proti omikronu ochrání. Má nesmírně důležitou roli pro zranitelnou část populace. Ale nenutil bych třetí dávku lidem středního věku, nebo mladým lidem, kteří už očkováním prošli. Omikronem projdou pravděpodobně velmi lehce.

Očkuje se třetí dávkou, už se hovoří i o čtvrté dávce… Budeme na každou novou variantu koronaviru reagovat novou dávkou vakcíny?

Vakcíny, které jsou nyní k dispozici, jsou fantastická vymoženost. Byla to záchrana. Ale nemůžeme se očkovat každého půl roku vakcínou, která byla vyvinuta na původní variantu viru. To ne. Je to dočasné řešení. Přijdou nové vakcíny, novavax a valneva. Budou široko-spektrálnější. Pracuje se i na vakcíně, co se bude stříkat do nosu a vytvoří imunitu slizničního typu, takže zabrání tomu, aby se do vás virus dostal.

Ale zatím nejlepší je si tou virovou nákazou projít. Moje teze je, nechat se vakcinovat tím, co máme, abychom předešli těžkým průběhům, ale pak zrušme opatření, otevřme se a projděme si infekcí. Ošklivě se tomu říká promořování. Ukazuje se, že kombinace přirozené imunity s vakcínou je nejlepší.

Ve Francii objevili další ještě zmutovanější variantu koronaviru. Nemůže to představovat nový problém, nemůže se objevit zákeřnější typ viru než omikron?

Zatím o tom moc nevím. Ale v zájmu viru není hostitele zabít, nebo ho vyhladit. V zájmu viru je se šířit. Virus potřebuje člověka, který je zdravý, funguje a roznáší ho co nejvíce. Omikron se tomu zatím podobá nejvíce. Tudy vede evoluční cesta. Patogennější varianta viru je samozřejmě možná, ale je v rozporu se zkušenostmi z evoluční biologie.

Nehrozí, že se člověk může nakazit deltou i omikronem najednou?

To je zajímavá otázka, pátrám po tom. Obvykle se uvádí, že omikron vytěsní deltu. Ale existují případy, že má člověk v sobě dva kmeny viru. V Izraeli popsali případ pacienta, který měl v sobě virus chřipky i koronaviru. Myslím, že je to možné, ale nepravděpodobné. Jsou to zřídkavé případy.

Delta je na ústupu. Teď se bude rozšiřovat omikron. Má předpověď je, že nebude tak zatěžovat nemocnice a „jipky“. V jižní Africe se také velmi rychle rozšířil, ale téměř žádné změny v počtu hospitalizací nezpůsobil. Teď už tam odezněl a zrušili tam téměř veškerá opatření.

U nás se kvůli omikronu zavádí testování ve firmách, dál se budou testovat i školáci. Má to tedy smysl, pokud je omikron vysoce nakažlivý, ale přitom poměrně neškodný? Nešlo by tedy k němu začít přistupovat jako k obyčejnému nachlazení?

To si přesně myslím. Trasování už se prakticky nepoužívá. Byla bláhovost myslet si, že to bude fungovat. Systém byl tak přetížený, že hygiena volala až po pěti dnech. Nyní se zavádí povinné testování ve fabrikách, dvakrát týdně. Ale k čemu ta informace o počtu nakažených je? Když máte pozitivní test, tak máte jít do karantény. Ta se sice zkrátila na pět dní, ale stále vás vyjme z produktivního a společenského života. I když vám nic není. Pozitivní test neznamená, že v sobě nutně máte replikující se virus. Může znamenat jen to, že na vás někdo jen nakašlal, nebo jste prodělala infekci v minulosti a ani o tom nevěděla, ale citlivý test virus stále najde, i když nejste nakažlivá.

Myslím, že daleko praktičtější je sledovat svůj zdravotní stav. A když se necítím dobře, tak zůstat doma, nechodit ven, nasadit si roušku, abych někoho dalšího nenakazil. Myslím si, že se koronavirus dostává na úroveň běžných respiračních nemocí, jako je nachlazení.

Ale bude omikron takto mírný i k lidem, kteří nejsou očkovaní, kteří dosud covid neprodělali, nebo kteří patří k rizikové skupině?

Vždy jsem doporučoval dvě věci: nechat se očkovat a poté se přirozeně vystavit viru, aby si člověk vybudoval imunitu. Mladí zdraví lidé, kteří se odmítli očkovat, omikronem podle mě moc neriskují. Starší lidé nad 65 let skutečně riskují, ale s omikronem naštěstí asi méně než s deltou. Možná se deltě vyhnuli, ale omikronu budou unikat daleko hůř, protože se šíří víc. Ale zase má lehčí průběh.

Další věc je, že se v USA i u nás schválily pilulky paxlovid a molnupiravir, které budou brzy k dispozici. Když budete mít příznaky covidu a necítíte se dobře, tak si během prvních tří dnů můžete dát tyto pilulky, brát je pět dní a ony zastaví replikaci viru a zabrání hospitalizaci z 80 až 90 procent. To bude pojistka. Tak se otevřme a žijme normální život.