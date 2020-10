Havlíček: Vznikne pomoc pro restaurace, cestovní ruch i jiné obory

"Zrekapitulovali jsme, co je rozpracováno," řekl dále Havlíček. Jde podle něj o druhou vlnu programu COVID kultura, ve které by se měl rozšířit okruh žadatelů. Uvažovalo se, že by z něj mohli čerpat také pořadatelé výstav a veletrhů. Pro ty podle Havlíčka vzniká ale specifický program. Pravděpodobně do něj bude zařazen i kongresový průmysl. Kdy bude spuštěn, není jasné. "Není to věc, která je úplně nejakutnější. Samozřejmě zdroje potřebují, ale jsou to obvykle subjekty, které čekaly na zdroje v průběhu podzimu, zejména. Čímž neříkám, že to budeme zpomalovat," řekl.