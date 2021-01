Hamáček navrhuje k očkování využít volební místnosti

V jednom volebním okrese by se pak podle návrhu očkovalo pouze dva dny. Ministr to napsal v sms Novinkám v odpovědi na dotaz, jak bude očkování probíhat vzhledem k tomu, že volební místnosti jsou často ve školách či školkách.

V okresech tak bývá podle něj přes 100 volebních místností. Pokud by se v rámci ČR zvládaly očkovat čtyři okresy denně, bylo by možné proočkovat všechny zájemce do léta. „Z mého pohledu je to velmi ambiciózní, ale na základě té infrastruktury, kterou už máme vybudovanou a vyzkoušenou, velmi efektivní řešení jak populaci proočkovat,” řekl.