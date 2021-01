Francie čelí kritice za pomalé očkování. Takto by trvalo 3000 let, zlobí se odborníci

„U tohoto rytmu nelze zůstat. Podle propočtů by nám v takovém případě očkování trvalo 3000 let," upozornil Bruno Megarbane, vedoucí oddělení intenzivní medicíny a toxikologie v pařížské nemocnici Lariboisière. „Za týden jsme naočkovali stejně osob jako Německo za půl hodiny, to je ubohé," podotkl Jordan Bardella, europoslanec a místopředseda krajně pravicové strany Národní sdružení (RN).