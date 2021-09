Do Rakouska na lyže jen s respirátorem a potvrzením

Nyní je v alpské zemi obsazeno zhruba 200 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Pokud jejich počet vzroste na 300, nebudou moci neočkovaní navštěvovat horské restaurace a bary, upozornil rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein. Od tohoto stupně by provozovatelé lanovek, restaurací a hotelů neuznávali samotesty.

Od hranice 400 obsazených lůžek na JIP by pak nesměli uznávat žádné antigenní testy a vyžadovali by přesnější PCR testy. Franz Hörl, poslanec ÖVP a mluvčí svazu tyrolských lanovek uvedl, že je „celkem představitelné“, že tuto zimu by si mohli koupit permanentky pouze ti, kteří byli očkováni, a ti, kteří se uzdravili. Problémem totiž je nedostatek testovacích kapacit v lyžařských střediscích a dlouhé čekání na výsledky. Apeluje proto na veřejnost, aby se zvýšila proočkovanost.