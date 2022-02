Deprese i sebepoškozování. Covid žene školáky do poraden

„Snažíme se, stíháme, i když ne úplně podle našich představ, protože máme často výpadky na pracovišti,“ řekla Právu Hana Valderová, zástupkyně ředitelky PPP v Ostravě-Zábřehu. „Hodně pracovníků chodí do karantény, izolace. Očekáváme, že důsledky pandemie se ještě budou kumulovat a zřejmě navyšovat,“ dodala Valderová.

„Přibylo moc dětí, které mají obtíže v prožívání. Významně se rozšířilo spektrum dětí úzkostných, neurotických, rozjely se sociální fobie, tendence k sebepoškozování. To je jak lavina. A pak hodně řešíme školní motivaci,“ uvedla Kubíčková.

Poradny potřebují úzce spolupracovat se školou a učiteli, jenže právě ti neměli po lockdownech dostatečné informace, jak dítě prospívá a co mu pomáhá, kde má potíže.

Situace konzultovali psychologové mnohdy na dálku jen s rodiči, přitom nebylo jasné, pro jaký typ vzdělávání se má podpora usměrnit. „Nevěděli jsme, co bude za půl roku, za rok, za deset let, přitom doporučení dětem vypisujeme na dva až čtyři roky,“ řekla Kubíčková.

„A to je klíčové. Jsou vyčerpaní a společnost je ne úplně dobře přijímá, málokdo je vyzdvihuje, pochválí, že to dobře zvládají. Snaží se udržet nároky, co po nich chce školní či rámcový vzdělávací program. Přepínají v hybridní výuce, což je náročné psychicky, ale i na přípravu a organizaci. A dokud se nestabilizují pedagogové, tak se nemohou stabilizovat děti,“ popsala Kubíčková.