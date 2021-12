Děkani jsou pro povinnou vakcinaci mediků

„1. LF UK podporuje povinné očkování mediků jako budoucích zdravotnických profesionálů, ti jsou již nyní povinně očkováni proti hepatitidě B. Očko­vání chránící proti těžkému průběhu covidu je důležité pro kontakt s pacienty, a u mediků by tudíž mělo význam zejména před zahájením praxe studentů v nemocnicích,“ řekl Právu děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka.

Dodal, že jeho názor je v souladu s postojem Asociace děkanů lékařských fakult. „Studenti, kteří by nemohli z ověřených zdravotních důvodů očkování podstoupit, by studovali v příslušně upraveném režimu,“ dodal Vokurka.

„Očkování pro vybrané nemoci, např. hepatitidu, je dlouhodobě povinné pro všechny zdravotníky. Pokud bude uzákoněno povinné očkování zdravotníků i proti covidu, pak i studenti lékařských fakult by měli být do něj zahrnuti. Zajistí ochranu sebe i pacientů, se kterými přicházejí do kontaktu,“ uvedl pro Právo děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Martin Repko.