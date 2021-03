Další nadějná vakcína: Látka od Novavaxu chrání téměř stoprocentně, část se má vyrábět v ČR

Před nakažlivější britskou mutací viru B117 vakcína chránila se zhruba 86procentní účinností. Před nejtěžším průběhem covidu-19 bez ohledu na to, která varianta ho vyvolala, pak chránila dokonce se stoprocentní účinností.

Do testů v Británii se zapojilo 15 000 lidí, z nichž čtvrtina jich byla starší 65let.

Podle agentury Reuters je tak očkovací látka od Novavaxu zase o krok blíže schválení lékovými regulátory. V USA to však bude možné až poté, co skončí testy v USA, které stále probíhají.

Úspěch vakcíny od Novavaxu v testech vedl k nárůstu zájmu o ni, což se má odrazit také na příjmech společnosti. Letošní růst příjmů by měl podle odhadů překonat i nárůst o 57 procent za posledních pět let, uvedl server Yahoo Finance.

Ředitel Stanley Erck očekává, že by měla být firma schopna vyrábět dvě miliardy dávek ročně. Odpovídající navýšení kapacity výroby by pak mělo být hotové do půl roku. Ještě před rokem totiž neměla firma žádné výrobní kapacity, ale během roku „vybudovala globální sít továren a partnerů v deseti zemích“.