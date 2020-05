Cukrárny Ovocný Světozor měly po uzavření ztrátu skoro půl milionu denně

Pražská síť cukráren Ovocný Světozor měla po nuceném uzavření ztrátu 450 tisíc korun denně. Po zavedení úsporných opatření se snížila na 300 tisíc korun za den. V optimistickém scénáři by se firma po uvolnění vládních restrikcí s dopady vyrovnávala pět let. Uvedl to spolumajitel a provozovatel cukráren Petr Kobrle.