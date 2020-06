Chorvatská média si všímají rozhovoru Pekové pro Novinky. Letos tam nejezděte, nabádala

Rozhovor viroložky Soni Pekové pro Novinky neunikl pozornosti chorvatských médií. Peková v rozhovoru nabádala Čechy, aby se letos radši nevydávali na dovolenou do zahraničí, a to ani do Chorvatska. Pro jihoevropskou zemi je to citlivé téma, je totiž na cestovním ruchu finančně závislá a právě Češi patří mezi její časté návštěvníky.