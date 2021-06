Cesty z Polska, Rumunska a Monaka budou od pondělí bez omezení

Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka je povinné jen při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie. Patří do ní menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Velká Británie. PCR v Česku je pak povinný nejdříve pátý den, ale nejpozději 14. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.