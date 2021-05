Česko včera trhlo rekord v očkování

Dobré ráno všem, včera se naočkovalo 81 753 lidí, což je rekord. O2 universum očkuje od zítřka 3 500 lidí denně, i o víkendu. Na 9.5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1 000 míst. Tak se prosím registrujte a rezervujte, jde to rychle 👍

K očkování se pak mohou nově od středy hlásit lidé starší 50 let, někteří z nich již mají zarezervovaný i termín. Podle dřívějšího vyjádření Babiše by se příští středu mohla otevřít registrace k očkování i pro lidi ve věku od 45 let.