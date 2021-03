Česko má šanci brzy získat ruskou vakcínu Sputnik V

Podle něj by do ČR mohlo dorazit celkem půl milionu dávek dvoudávkového sputniku, což by stačilo na proočkování 250 tisíců lidí. První dodávka vakcíny Sputnik dorazila včera na Slovensko, kde jí má udělit výjimku ministerstvo zdravotnictví. Jako první v EU s ní začalo očkovat Maďarsko, které také nečekalo na souhlas Evropské lékové agentury (EMA).

Úřad vlády požádal SÚKL o názor na vakcínu Sputnik Klára Brunclíková, mluvčí SÚKL

Cena jedné dávky neměla překročit deset dolarů, tedy zhruba 220 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že jednal s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem, stejně jako s fondem, který vakcínu spravuje. Silným zastáncem dovozu sputniku do ČR je prezident Miloš Zeman, který v neděli uvedl, že mu dodávku vakcíny slíbil Vladimir Putin.

Kreml: nestíháme vyhovět všem

Rusko sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání sputniku, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc, řekl včera ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na žádost Miloše Zemana o poskytnutí vakcíny ruské výroby Sputnik V České republice. „Žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem,“ citovala Peskova agentura TASS.

Neregistrovanou vakcínu by musel v ČR schválit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to na žádost ministerstva zdravotnictví. To se ale zatím žádat nejvyššího regulátora nechystá. „O žádné výjimce nejednáme, to platí i nadále,“ řekla včera mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Ministr Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že dokud bude ministrem, bude se v Česku očkovat jen vakcínou schválenou EMA. Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková Právu však včera řekla, že instituce se vakcínou Sputnik už začala zabývat.

„Zatím máme k dispozici jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Tak jako nás různé instituce žádají o odborný názor na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, požádal Úřad vlády SÚKL o názor na vakcínu Sputnik. V tuto chvíli se však nejedná o zahájení oficiálního procesu,“ řekla Brunclíková.

Rusové Evropu doposud formálně nepožádali o schválení vakcíny. „Jsme v kontaktu s výrobci a distributory této vakcíny a jednáme s nimi. Pokud nás požádají, budeme muset prozkoumat jejich výrobní závod, protože se potřebujeme ujistit, zdali výroba splňuje standardy. Děláme to tak s každou vakcínou,“ řekl minulý týden novinářům hlavní lékařský poradce EMA Hans-Georg Eichler.

Lancet: Plně chrání těžkému průběhu

Prestižní lékařský časopis The Lancet označil už začátkem února vakcínu Sputnik V za velmi nadějnou. Třetí fáze klinických studií ukázala, že její účinnost je zhruba 91,6 procenta, co se týče objevení příznaků covidu-19. Proti těžkému průběhu však podle Lancetu chrání stoprocentně. Klinické testy rovněž neukázaly závažné vedlejší účinky této vakcíny.

Sputnik V je dvoudávková vakcína, která je zkonstruovaná podobně jako očkovací látka firmy AstraZeneca, která má o něco menší účinnost. Zatímco vakcína společnosti AstraZeneca používá jako přenosový virus speciálně upravený šimpanzí adenovirus, sputnik používá dva odlišné lidské viry, přičemž v první dávce vakcíny je jeden z nich a v další dávce druhý.