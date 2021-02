Česko je hlavním semeništěm koronaviru v Evropě, píší německá média

Zavedení hraničních kontrol je smutné, ale nevyhnutelné, píše komentátor Hans-Jörg Schmidt. Do této situace se ale Česko dostalo samo, podotýká Sächsische Zeitung. Česko podle něj boj s pandemií nezvládá. „Premiér a jeho ministři již delší dobu viditelně na tento úkol nemají,“ dodal.

Rada je podle saského deníku jasná. „Vláda v Praze musí konečně začít plnit své domácí úkoly. Čím dříve si to uvědomí, tím rychleji bude moci skončit izolace, kterou jí německý soused připravil,“ dodal.

Ve svém materiálu Lange popisuje čtvrteční vývoj v Česku, který podle něj začal ránou do bubnu, když ministr zdravotnictví Jan Blatný ohlásil uzavření třech okresů s vysokou mírou infekce. Vláda, kterou opozice obviňuje z neschopnosti, si následně nedokázala zajistit podporu k prodloužení nouzového stavu.

„Nadcházející neděli skončí v Česku nouzový stav. Boj s pandemií tak bude věcí ministerstva zdravotnictví a krajů. Ti mají vlastní právní možnosti v podobě stavu nebezpečí. Co přesně to znamená, to se ukáže v příštích dnech,“ dodal zpravodaj ARD.