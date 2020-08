Velká Británie vyřazuje Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí s účinností od soboty 5:00 hodin našeho času. Češi se tak při vstupu do země musí prokázat negativním testem na koronavirus. Bez toho budou muset do 14denní karantény. Uvedlo to ve čtvrtek britské ministerstvo dopravy.