Brazilská vláda musí dál zveřejňovat celkové počty nakažených a obětí

Úřady to hájily potřebou očistit oficiální data, ale podle kritiků šlo o snahu zlehčit dopad pandemie a zamést pod koberec nepříjemná čísla. Prezident Jair Bolsonaro opakovaně zlehčoval závažnost covidu-19 s tím, že je to jen takové nachlazení a bránil zavádění opatření, která by bránila šíření nákazy.