Blatný: Uvolňovat se nebude dříve než na začátku února

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu prodloužila nouzový stav do 14. února a spolu s tím i opatření proti koronaviru. První rozvolnění by mohlo přijít na přelomu ledna a února, kdy by se mohla vrátit do škol část žáků. Obnovit by mohly provoz také vleky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).