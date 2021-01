Blatný po naléhání Vojtěcha otočil: Očkovaný člověk může být infekční

„Bylo by dobré uvést na pravou míru, zda může být očkovaný člověk infikován, aby se podle toho očkovaní mohli řídit a třeba nenavštívili své prarodiče, kteří ještě vakcínu nedostali a mohli by se nakazit,“ apeloval Vojtěch na zaskočeného ministra.

„Ukazuje se, že vakcíny, které budeme používat, nemusí chránit proti vylučování viru beze zbytku. Člověk by měl být chráněn proti hospitalizaci, proti úmrtí, proti těžkým a středním formám, nebude ale zřejmě dokonale chráněn proti bezpříznakovým formám,“ řekl Prymula ve vysílání CNN Prima News.

Doplnil však, že je podle něj hlavní, že je proti infekci více chráněný daný člověk. „Očkování má dva principy. Za prvé zajistí, aby očkovaný neonemocněl vůbec, nebo alespoň ne tak, aby mu to vadilo. A druhá věc je, že když se naočkuje velká část populace, zastaví se šíření. Přičemž první nastane ihned a ten druhé přibližně v létě,“ doplnil.

Zároveň upozornil, že i očkování by měli nadále dodržovat určitá opatření. „Určitě to neznamená, že by měl člověk po prvním očkování odhodit roušku a jít na večírek s dalšími dvaceti lidmi,“ uvedl Blatný.