Belgie se chystá nasadit „koronavirové detektivy“

Belgické úřady chtějí najmout dva tisíce zájemců, kteří budou vyhledávat lidi, u nichž by se mohl vyskytovat koronavirus. Podle deníku The Daily Tele­graph to má být součást širší strategie, která zemi umožní uvolnit režim přísné izolace lidí. S jeho rozvolňováním se má začít od 4. května.