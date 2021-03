Bamlanivimab. Na slibný lék dosáhne jen málokdo

Nemocnice tvrdí, že najít rizikového pacienta, který splňuje podmínky pro podání, je obtížné. Kritéria pro jeho nasazení jsou totiž podle některých lékařů moc přísná, takže na lék dosáhne jen malý počet pacientů, kteří by o něj mohli mít vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zájem.

Přitom k současným třem tisícům balení bamlanivimabu v nejbližších dnech přibudou další čtyři tisíce z celkových 12 tisíc balení obdobného protilátkového léku od firmy Regeneron, které vyšly na zhruba 780 milionů korun. Léků by tedy mělo být dostatek.

Lék může být podán starším 12 let s minimální váhou 40 kilogramů, u nichž je vysoké riziko zhoršení stavu. V tom jsou čeští odborníci zajedno s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) i Evropskou lékovou agenturou (EMA), která doporučení k léčbě bamlanivimabem začátkem března vydala.

Shoda je i na tom, že by se měl lék dostat k pacientům s hypertenzí, po transplantaci kostní dřeně, s chronickým onemocněním plic nebo ledvin, lidem s imunitními problémy nebo obézním.

Lék není vhodný pro ty, kteří jsou připojeni na kyslík nebo jsou již hospitalizovaní. Proto je nezbytné ho nasadit krátce po prvních příznacích. V Česku doporučila odborná skupina podání léku nanejvýš do sedmi dnů od příznaků a maximálně tři dny od pozitivního testu. Podle EMA nebo FDA by se mohl lék podat až do 10 dnů od příznaků.