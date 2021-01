Babiš: Očkovací vakcíny chybí, protože EU zaspala

Pane premiére, proč vázne očkování v České republice, když třeba v Izraeli, který byl na jaře naším vzorem, je proočkováno přes milion lidí? V Británii také běží vakcinace rychleji. Není rozhodnutí dát se cestou společného nákupu vakcíny pod hlavičkou EU spíše brzdou?

Ano, je. Ale představte si, že by 27 států EU začalo teď nakupovat a předhánět se. Věřili jsme tomu, že když jsme věc předfinancovali a vložili do evropského fondu loni v listopadu 310 milionů korun, tak vakcínu dostaneme.

Když Izraelci údajně Pfizeru vakcínu přeplatili o sto procent, protože my platíme za jednu dávku kolem 12 eur, tak byli ve výhodě. A stejně jako USA re­agovali rychle.

Proč tedy Evropská unie nereagovala stejně rychle?

Na to se budeme ptát Evropské komise. Už 10. prosince jsme se ptali na Evropské radě, když Británie začala 8. 12. očkovat, proč se neočkuje i v EU. Odpověď byla, že vakcína není schválená. Vyzývali jsme, aby to šlo rychleji. Bohužel bylo tam velké zpoždění.

Je nenormální, že vakcína Astra Zeneca, která byla zakoupená již v srpnu, ještě nebyla schválena. EK argumentuje, že nejsou kapacity, a my jako členské státy jsme odkázáni na ni.

Ale s některými vakcínami se již v jiných zemích očkuje, tak proč se to schvalování pro Evropu stále tak vleče?

To opravdu nevím, ptám se stejně. Ano, Izrael a Británie jedou, protože se rozhodují samostatně. My se na to můžeme jen dívat a čekat. To je špatně, Evropa musí jednat rychleji.

Jsme na očkování připraveni. V úterý zasedne vládní rada pro zdravotní rizika a představí se detailní očkovací strategie. V té se bude řešit situace nemocnic, kterým jsme dali péči o vše – pacienty, testy i očkování. Proto je třeba jim nějak odlehčit, potřebujeme zapojit praktické lékaře, připravit rezervační systém. Komunikujeme s kraji.

Většina hejtmanů ale tvrdí opak. Proto si začali dělat vlastní vakcinační strategie, protože tu státní stále neznají.

Nemohou chystat vlastní strategii. Musíme se domluvit, protože vakcínu nemají. Tu kupuje stát. Státní strategie už se projednávala dvakrát. Chtěl jsem, aby byla známa již před příchodem vakcíny. Ministerstvo ale muselo řešit jiné věci, třeba nouzové stavy.

Do 6. ledna se všechny vakcíny, které přišly, zaočkují. A od 7. 1. bude každý čtvrtek chodit 325 tisíc dávek od Pfizeru. Tím, že jsme schválili po­užití šesté dávky z jedné lahvičky, tak se počet naočkovaných ještě zvýší. Proč totéž neudělá Evropa, nevím.

Počítá státní strategie třeba s vysokoprůchodnými vakcinačními centry, jak je doporučuje jihočeský hejtman a lékař Martin Kuba?

S jeho návrhem souhlasím. O tom bude debata.

Kolik lidí již bylo očkováno? Váš poradce Roman Prymula uvádí 15 tisíc.

V této chvíli nevím. Nemocnice si musí zvyknout každý večer nahlásit čísla do příslušného systému. Musí rychle očkovat, protože mají úkol do 6. ledna včetně všechno, co dostaly, zaočkovat, aby měly prázdné mrazáky. Když to udělají a využijí možnosti vytáhnout z lahvičky šestou dávku, tak do středy mohou naočkovat až 33 tisíc lidí.

Budete schopni uspokojit všechny zájemce čekající na očkování?

Samozřejmě. To není o tom, jestli jsme schopni, ale zkrátka to musíme zvládnout.

Budou muset mít lidé před očkováním negativní test na covid? U jiných očkování je zdraví podmínkou.

Ne. Pokud vím, tak v tomto případě to nevadí. Očkovaný může být i pozitivní člověk.

Budou moci očkovaní lidé posléze odložit roušku?

To není otázka na mě, ale na pana ministra Blatného. Podle mě záleží na psychologickém efektu. Jsem očkovaný, ale stále nosím respirátor. Zatím vše o nemoci neznáme.

Jedna lékařka tvrdí, že kdo překonal covid, tak bude mít protilátky na rok. Nevíme, jestli očkování pomůže na rok nebo na déle. Tato poznání nás teprve čekají. Pokud překonáme pandemii a covid tu zůstane jako chřipka, proti které se každý rok očkuje, tak se budeme každý rok možná očkovat i proti covidu. Takže dál platí pravidla – ruce, roušky, rozestupy.

Zveřejnil jste, že od 1. února se budou moci zájemci o očkování hlásit do registru. Kdy dostane vakcínu první občan z tohoto seznamu?

První skupina – lékaři, zdravotní sestry, domovy seniorů –, to je téměř půl milionu lidí. Ty budeme i přeočkovávat během ledna a února. Potom počítač v rámci rezervačního systému podle údajů, které do něj budou vkládány, tedy údajů o zdravotním stavu, věku a profesi, určí každému termín.

Počítá se s tím, že se najdou koumáci, kteří budou do systému vkládat i nepravdivé údaje, které mu zajistí bližší termín?

Ty údaje se budou muset ověřovat.

Kdy bude podle vás naočkován každý, kdo projeví zájem?

Nějakou lehčí otázku tam nemáte? Podle našich údajů se chce nechat očkovat 40 procent občanů. Ale pro tolik nemáme dosud vakcínu, protože čekáme, až ji dodá Evropa. A musíme také počítat s tím, že se nechají přesvědčit i ti, kdo dnes očkování odmítají.

Myslíte, že je přesvědčí záběry, jak se necháváte očkovat vy nebo ministr zdravotnictví? Neměla už začít slibovaná kampaň, na kterou jsou miliony korun?

Neměla. Nemohu lákat na vakcínu, když jí nemám dost. Já se nechal očkovat, abych šel příkladem, když jsem viděl ty fake news, které se kolem vakcinace objevily.