KOMENTÁŘ: Rusku nelze nechávat volný prostor – Alex Švamberk

Putin soustředěním ohromných vojenských sil na Ukrajině vytvořil takový tlak, že se všichni báli útoku na Charkov, Oděsu, nebo dokonce Kyjev. Odvrátil tak pozornost od východu Ukrajiny, odkud umožnil evakuaci části žen a dětí. V pondělí večer pak uznal samozvanou Doněckou a Luhanskou republiku, do kterých hned vyslal ruské tanky, aby je bránily. Možná se najde i nějaký zvací dopis...

Opět se ukázalo, že Putin je obratný stratég, který dokáže využít všech příležitostí a vždy si vybere nejdostupnější cíl. Bylo jasné, že útok na Kyjev by vyvolal velké nejen pobouření, ale zřejmě by byl i nad síly Ruska. Všichni se ho však tak báli, k čemuž přispívaly neustálé informace tajných služeb, že už nastane, a dokonce se uváděly i přesné termíny, z čehož si dělala legraci i mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Oblast Donbasu byla přehlížena, byť už na konci ledna o uznání DNR a LNR požádali ruští komunisté. A právě jejich návrh byl schválen.

Ale Putin si spočítal, že kvůli separatisty ovládaným oblastem žádná západní země do války nepůjde, zvlášť když americký prezident Joe Biden řekl, že reakce bude odvislá od velikosti případného útoku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se sice správně ohradil, že takovéto prohlášení ohrožuje bezpečnost Ukrajiny, jenomže výrok už padl a Putinovi došlo, že nějaká akcička na Donbasu mu projde, zvlášť když Američané a Britové stáhli své příslušníky ze Zvláštní monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která dohlížela na dodržování příměří na Donbasu. A Putin jistě věděl, že Ukrajinci jsou odhodláni bránit svou vlast, ale v případě Donbasu to až tak neplatí.

Ale naběhl si i Kyjev, když předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov řekl, že by Západ neměl Kyjev tlačit do plnění minských dohod o zastavení bojů na Donbasu.

Putinovi se to hodilo, může dál tvrdit, že by se jimi řídil, ale bez nich musel chránit samozvané republiky před údajným útokem Ukrajinců, když u linie oddělující milice separatistů od vládních sil cvičili ukrajinští vojáci se zbraněmi dodanými ze Západu.

Problémem je podcenění machiavelistického Putina, který umí využít každé slabiny. Navíc rozehrál širší hru, u níž nebylo jasné, co je jejím cílem. Možná jich bylo víc a Putin vybral ten nejdostupnější. Takže teď už stačí, aby nějaký další Zeman řekl, že je to podobně jako Krym fait accompli a dal knížecí radu, aby Kyjev žádal odškodné.

Putinovi je potřeba ukázat sílu. Bez toho bude dál zkoušet, kam až může zajít, přičemž není ani jasné, zda uznání separatistů je posledním krokem v aktuální krizi. Nejde o to jít do války, ale tvrdě Rusko postihnout. A je jasné kde – v oblasti exportu ropy a plynu, na kterém závisí ruská ekonomika. Odhodlání tu je, německý kancléř Olaf Scholz se pochlapil a řekl, že Nord Stream 2 jde k ledu. Otázkou je, jak dlouho tam bude, když je Evropa a potažmo Německo závislé na dovozu plynu. I s tím může Putin kalkulovat. A do příští zimy se může zapomenout.