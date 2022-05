Zdravé korálové útesy vydávají více zvuků než ty nemocné

Čím více praskání, klapání a cvakání, tím je korálový útes zdravější. Vyplývá to ze studie amerického centra pro podmořské vedení války (NUWC), o níž informoval britský list The Guardian. Sledování korálových útesů ohrožených horšící se kvalitou vody je nákladné. Podle výzkumu, jehož výsledky byly poskytnuty Americké akustické společnosti, by se to mohlo zjednodušit, protože bude stačit naslouchat.