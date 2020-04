Roušky neroušky, na valníku to rozbalil dixieland

„Jsme z poloviny profi muzikanti, z poloviny nadšenci. Společně jsme začínali na týnišťské zušce, ale už jsme odrostli. Ročně odehrajeme na 25 koncertů. Ale tahle akce je skutečně originální. Už proto, že hrát s rouškou není zrovna jednoduché. Vlastně si ji musím při hraní tak napůl stáhnout,“ přiznal Vojtěch Hájek. To pozounista Jan Ptáček se rozhodl hrát s rouškou nasazenou. Jen si do ní musel udělat otvor.

„Jsme dost velký šílenci, ale že někdy budu hrát s rouškou, to mě fakt nikdy nenapadlo. A je to tedy dost nepříjemné. Ne, že by se to nedalo udýchat, ale když rouška navlhne, není to příliš komfort. Naštěstí tóny to neovlivní. Hudba jde z korpusu nerušeně ven, rouška se dostane pouze mezi nátrubek a nástroj,“ prozradil první dojmy Jan Ptáček.