Samsung postaví v USA závod na čipy za 17 miliard dolarů

Dokumenty mají datum 26. února. Obsahují také odhad daňových úlev, které by za 20 let v texaském okrese Travis a ve městě Austin činily 1,48 miliardy dolarů. Dřívější zmínka byla o částce 805,5 milionu dolarů. V Texasu budují nové továrny také firmy Tesla a Starlink podnikatele Elona Muska. O daňových úlevách Samsung jedná také s úřady států Arizona a New York.