O2 nabídne fixní 5G internet na doma. Rychlost ale bude omezená

Bez vrtání, bez technika, bez instalace. Na tyto benefity láká u nové nabídky O2. Lákadlem tohoto připojení totiž je, že funguje prakticky všude i bez nutnosti odborné instalace. V praxi by to mělo fungovat tak, že si lidé pořídí nový O2 5G Box, který doma pouze zapojí do zásuvky a budou moci využívat internetové připojení.