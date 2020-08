Nové americké sankce neovlivní pouze Huawei, ale prakticky celý trh

Přísnější americké sankce proti čínské společnosti Huawei Technologies ještě více naruší globální dodavatelský řetězec a firmě znemožní přístup k čipům vyrobeným na zakázku. Myslí si to odborníci, které oslovila agentura Reuters. Firma by podle nich mohla přijít o pozici největšího světového výrobce mobilních telefonů, ale hrozí i to, že s jejich výrobou skončí.