Žádná zábava a hraní. S Ruskem končí kvůli válce Sony i Nintendo

Blokádu dodávek do Ruska oznámila divize Sony Interactive Entertainment, která má na starosti zábavní systémy. Ta má na starosti vedle herních konzolí PlayStation například i systémy pro virtuální realitu.

„Připojujeme se ke globální výzvě, aby utichly zbraně na Ukrajině. Kvůli tomu jsme pozastavili veškeré dodávky softwaru a hardwaru do Ruska, zároveň byl pozastaven provoz obchodu PlayStation Store na území této země,“ stojí v prohlášení společnosti Sony Interactive Entertainment.

V podrobnostech pak podnik zdůrazňuje, že se tak Rusové nedočkají například ani očekávaného automobilového simulátoru Gran Turismo 7. Nefunkčnost PlayStation Storu pak Rusům znemožňuje nákup her, ale zároveň i přístup ke dříve zakoupeným titulům či předplatnému PlayStation Plus.

Ke stejnému kroku se odhodlal také japonský herní gigant Nintendo. Zástupci podniku oznámili, že stopli všechny dodávky konzolí Switch do Ruska. Oficiálně to ale nedali do spojitosti s násilím na Ukrajině, ale s „logistickými a distribučními problémy“.