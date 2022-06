Rusko přichází o technologie. Dovoz polovodičů do země klesl o 90 procent

Americká ministryně obchodu zdůraznila, že pokud čínský výrobce SMIC dodává čipy do Ruska, Spojené státy ho "zavřou". "Co když se zjistí, že SMIC nebo jiné čínské polovodičové společnosti dodávají čipy do Ruska?" položila otázku Raimondová. "Zavřeme je, což můžeme, protože téměř všechny čipy na světě i v Číně se vyrábějí s použitím amerického vybavení a softwaru, a já hodlám tento závazek splnit, pokud to bude nutné," řekla.