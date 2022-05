Jak moc visí generace Z na kryptoměnách a NFT

Možnost rychlého zisku mladé lidi vždy lákala k investicím do rizikových aktiv. Pro generaci Z jsou to výrazné cenové výkyvy –⁠ a decentralizovaná povaha –⁠ digitálních aktiv, co táhne. Ať už jsou to kryptoměny anebo takzvané nezaměnitelné tokeny (NFT). Toto odvětví ale nikdo nereguluje, což znamená, že je zde minimální ochrana investorů.