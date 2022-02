Pekelník Trenck se zřejmě upil k smrti

Antropologická digitální rekonstrukce zachycuje barona Trencka ve věku 38 let, kdy nastoupil jako vězeň na Špilberk. Vznikla ve spolupráci Muzea města Brna, Masarykovy univerzity a Kapucínské hrobky v Brně.

Mladý Franz Trenck vstoupil po dovršení šestnáctého roku jako praporčík do pěšího pluku rakouské armády. Někdy v roce 1731 se oženil s Josefínou von Tillie, dcerou velitele pevnosti Petrovaradín, a převzal správu panství ve slavonské Brestovaci (dnes na území Chorvatska). Během šesti let se manželům narodily čtyři děti. Tři starší synové nepřežili batolecí věk, nejmladší dcera zemřela zřejmě spolu s matkou při morové nákaze v roce 1737.

Po rodinné tragédii už mladého barona doma nic nedrželo. Když se Rakousko zapojilo do rusko-turecké války o přístup k Černému moři, nabídl, že naverbuje vlastní dobrovolnickou jednotku k boji proti Turkům. Velení císařské armády jeho návrh odmítlo, a tak se s ním obrátil na ruskou carevnu Annu Ivanovnu.

V jejích službách na sebe brzy upoutal pozornost. „Při jednom bojovém střetnutí mi jeden Turek vrazil kopí do břicha. Dalo se tušit, že takovou ránu nepřežiji, že je se mnou amen, avšak ani takováto příhoda mě nevyvedla z míry. Vytrhl jsem si vmžiku kopí z břicha, zlomil jsem je, mrštil jím po překvapeném nepříteli a ujel jsem. Rána se mi pak zahojila bez jakýchkoli dalších komplikací,“ popsal Trenck ve svých pamětech.

Vzhledem k propagačnímu charakteru spisku je sice věrohodnost příběhu poněkud sporná, o Franzově sebevražedné odvaze však pochybovat nelze. Ani o jeho výbušné povaze, kvůli níž se dostával do neustálých konfliktů. Nakonec veřejně profackoval svého velitele a k dovršení všeho urazil vojenský soudní tribunál. Pohár trpělivosti přetekl. Byl odsouzen k trestu smrti. Už prý stál před popravčí četou, když dorazil kurýr s milostí: místo zastřelení byl jen vyhoštěn z Ruska.

Roku 1740 se Franz Trenck vrátil na své panství, nalezl však vypleněný kraj. Do Slavonie totiž podnikaly loupeživé nájezdy bandy zbojníků, které našly zázemí za hranicemi vymezujícími vliv osmanské říše. Rabovaly osady a od jejich pánů vybíraly výpalné: Zaplať, a necháme tě na pokoji. Nezaplatíš, budeš litovat!

Foto: Repro New York Public Library

Nezaplatil. Bandité mu podpálili stodoly a chlévy. A on jim vyhlásil nemilosrdný boj na život a na smrt. „Na místě ubil několik polapených zbojníků jednoho po druhém k smrti. Svoji krutost stupňoval. Raněné zbojníky buďto dobíjel na místě, nebo pro ně měl připraveny naostřené kůly, na které je dal narážet, popřípadě je nechal lámat kolem,“ píše antropolog Tomáš Dacík v knize Pekelník.

Nakonec Trenck podnikl odvetný výpad za hranice, čímž ohrozil křehký čerstvý mír s osmanskou říší. Opět byl pohnán před vojenský tribunál. Dostavit se však nenamáhal: uprchl do Vídně, kde požádal o azyl v kapucínském klášteře. Tam se setkal s princem Karlem Lotrinským, švagrem Marie Terezie, který mu u arcivévodkyně zajistil audienci.

Foto: Repro New York Public Library

Zatímco Fridrich II. slavil úspěchy s taktikou založenou na koordinovaných manévrech pěšáků semknutých do pravidelných formací, panduři vyvolávali chaos a paniku. Likvidovali ze zálohy menší jednotky, v noci pronikali do týlu nepřítele, přepadali sklady a zásobovací konvoje, ničili mosty, lovili kurýry.

Barona Trencka povýšili v červnu 1744 na plukovníka. „V jedenatřiceti letech vlastnil za dva miliony jmění a neutratil za den jediný zlatý. Nechal své lidi, kam přišel, bezohledně loupit, pak od nich skupoval kořist za nízkou cenu a posílal ji na své statky ve Slavonii. Důstojníky, kteří mu svůj podíl nenabídli ke koupi, posílal do nejtěžších bojů, a když padli, dědil po nich,“ popsal Trenckovu hrabivost jeho bratranec Fridrich.

Mladičké Marii Terezii možná baron Trenck zachránil trůn. Ona nad ním držela ochrannou ruku, dokud to šlo.

Při divokém způsobu života se nedalo vyhnout zraněním. V průběhu rabování bavorského zámku Diesenstein odmrštil Trencka výbuch soudku se střelným prachem ke zdi, až ztratil vědomí. Hořící stejnokroj z něj museli strhat, měl popálený bok, ruce a obličej. Léčil se dva týdny a do smrti pak odpuzoval lidi černě kropenatými tvářemi, protože zrna střelného prachu zarytá pod kůží nešla odstranit.

Částečně za to mohli i Trenckovi panduři. Místo aby vpadli pruské armádě do týlu, jak bylo domluveno, plenili opuštěný pruský tábor v mylném domnění, že už mají vítězství jisté. Ukořistili armádní pokladnu s osmdesáti tisíci dukátů a osobní zavazadla pruského krále včetně stříbrného nádobí. Zajali Fridrichovy sekretáře, dokonce i jeho psí smečku.

Chmury ze ztráty svobody zapíjel vínem. „Poslední půlrok to s ním šlo z kopce. Byl melancholický, stále víc kulhal. Ke konci života už byl pravděpodobně silný alkoholik,“ konstatuje archeolog Petr Vachůt z Muzea města Brna.

„Neexistuje dobová lékařská diagnóza, co bylo příčinou smrti. Zmíněna je pouze vodnatelnost, což by mohlo nasvědčovat zánětu ledvin,“ upřesňuje Petr Vachůt.

Náhlé úmrtí vojáka v nejlepším věku budilo pochybnosti. Objevily se dohady, že smrt byla zinscenovaná. Prý chystal útěk za pomoci paralyzující drogy, díky které by ho lékaři prohlásili za mrtvého. K vědomí by procitl až v bezpečí za hradbami. Jenže nepřátelé plán odhalili, a tak byl Trenck pro jistotu po smrti sťat.

Mumii, jejíž hlava spočívala volně u těla, chybělo několik článků prstů a tři krční obratle. Právě to zřejmě vyvolalo pověst o utětí hlavy. Důkaz však neexistuje. „Kdyby tam byl řez, bylo by to vidět. Všechna zachovaná zakončení tkání krku svědčí o přirozeném odpadnutí lebky. Krk uhnil dřív, než stihl zmumifikovat, takže se hlava prostě odkutálela,“ vysvětluje archeolog Petr Vachůt.