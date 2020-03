Sazby hypoték mohou jít na historické minimum

Česká národní banka (ČNB) s cílem zmírnit dopady epidemie koronaviru před několika dny na mimořádném jednání snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,75 procenta. Jak upozornil hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda, jednalo se o nejvýraznější snížení za posledních jedenáct let. A na to podle vyjádření odborníků v dohledné době zareagují i banky, hypotéky by měly výrazně zlevnit.