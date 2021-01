Hypotéky zřejmě podraží

Ke zdražení komerčních úvěrů, nejen hypoték, by vedlo především to, pokud by zvedla své úrokové sazby Česká národní banka. To, že k tomu v letošním roce dojde, se nedá vyloučit. Podle většiny členů bankovní rady ČNB se totiž ekonomický vývoj aktuálně obrací spíše k potřebě méně uvolněné měnové politiky, tedy k růstu úrokových sazeb ve střednědobém horizontu.