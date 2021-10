Energie zdražují. Jak se s tím vypořádat

„Ale klademe si otázku, zda je změna cenového plánu u fixované ceny oprávněná. Přesto, že dodavatel takovou možnost v ceníku i v obchodních podmínkách předvídá, může to být pro spotřebitele překvapivé ustanovení, o což by se mohl v případném sporu s dodavatelem opřít.“

„Pokud spotřebitel pouze odstoupí od smlouvy a neuzavře smlouvu jinou, může se nechtěně dostat do režimu neoprávněného odběru. Dodávka od nového dodavatele by totiž měla plynule navazovat na tu původní,” dodala.

Doporučení přidává i Energetický regulační úřad (ERÚ), na nějž by se měli lidé s otázkami nebo stížnostmi na dodavatele energií obracet.

O tom, zda dodavatel energií skutečně garantuje stálou cenu na několik let, nerozhodují podle ERÚ reklamní slogany, ale znění smlouvy.

To také udělali, jakmile ceny energií na burze vzrostly a původní nabídka pro obchodníky přestala být výhodná.

Zvýšit zálohy tak může například dodavatel, který již navýšil cenu a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny ale dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje.

Spotřebitel má pak právo reagovat odstoupením od smlouvy až do desátého dne před avizovanou změnou.

Jestliže by mu smlouvou přislíbili exkluzivitu na výběr dodavatele ve svém odběrném místě, což není výjimečný příklad, tím, že by si sami vybrali nového dodavatele, by mohli tuto smlouvu porušit a vystavit se sankcím,“ doplnil.