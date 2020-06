Z Česka vyrazil první vlak do Chorvatska

V úterý odpoledne z pražského hlavního nádraží vyrazil první vlak do Chorvatska. Pravidelný spoj Praha - Rijeka dopravce Regiojet bude stavět v Pardubicích, Brně, Břeclavi, slovenské Bratislavě a slovinské Lublani. Cesta z Prahy do Rijeky má podle jízdního řádu trvat 15 a půl hodiny. Konkurenční Leo Express v úterý oznámil, že od 10. června bude do Chorvatska jezdit autobusy.