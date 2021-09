VZP za veřejné peníze rozešle lidem brožuru s Babišem

Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová serveru SeznamZprávy řekla, že náklady na kampaň se budou pohybovat do 15 milionů korun. Krok zařadit do brožury Babišovu fotografii a průvodní slovo se setkal s nepochopením ze strany správní rady VZP, která to má řešit na konci září. Podobu brožury přitom podle VZP řešil Úřad vlády.