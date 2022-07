Turbína pro Nord Stream 1 by brzy mohla dorazit do Ruska, Siemens dodal dokumentaci

Turbína na své cestě z Kanady minulý týden uvízla v Německu. Podle Gazpromu právě kvůli nedodaným dokumentům ze strany Siemensu, podle zdrojů agentury Reuters zase Rusko neposkytlo potřebné informace k přepravě.

V důsledku těchto průtahů se v sobotu turbína nestihla naložit na trajekt z Kolína do Helsinek, uvedl Kommersant s tím, že by mohla být dodána v nejbližších dnech, pokud si Siemens s Gazpromem veškeré potřebné dokumentace vymění.

Moskva v pondělí informovala, že jakmile turbína do Ruska dorazí, bude v plynovodu zpět nainstalována. Dodávky plynu směrem do Evropy by pak měly proudit „v odpovídajících objemech", řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Turbína bude instalována po dokončení všech formalit ... A plyn bude čerpán v odpovídajících objemech, objemech, které jsou technologicky možné," citovala Reuters Peskova.

Dodávky byly obnoveny

Rusko v červnu snížilo průtok plynovodem Nord Stream 1 na 40 procent kapacity zařízení. Zdůvodnilo to právě opožděným návratem turbíny z běžné údržby v Kanadě. Západní sankce znemožnily návrat turbíny do ruské kompresorové stanice Portovaja, Kanada pak musela udělit zvláštní výjimku, aby umožnila dodání turbíny do Německa.

Minulý čtvrtek navíc skončila desetidenní odstávka plynovodu, která probíhá kvůli údržbě každoročně. Evropa se obávala, že Rusko situace využije a dodávky neobnoví. To se nakonec nepotvrdilo, plyn však od té doby znovu proudí jen na 40 procent maximální kapacity.