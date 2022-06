Státy, které Rusko odstřihlo od plynu, mají alternativy

Zatímco v Česko je nyní na ruském plynu závislé a pocítilo by, kdyby Rusko přerušilo dodávky do Německa, odkud plyn proudí i k nám, v některých evropských zemích je situace výrazně odlišná. Pěti státům Evropské unie, kterým Rusko v posledních týdnech zastavilo dodávky za to, že odmítaly platit za plyn v rublech, energetická chudoba nehrozí, neboť mají připravené alternativy.