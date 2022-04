Staré kotle na uhlí mohou topit ještě dva roky, schválila Sněmovna

Vláda předpokládala, že situace se může i zhoršit - například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu. Odklad se proto týká stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.

Domácnosti měly původně vyměnit staré kotle takzvané 1. a 2. emisní třídy, ve kterých spalují uhlí, dřevo a další tuhá paliva, nejpozději do letošního září. Tyto kotle mohou být i desítky let staré a vypouštějí do ovzduší nejvíce škodlivin.