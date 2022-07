Síkela: Ušetřená energie nás před zimou posílí

Po pravidelné desetidenní údržbě plynovodu Nord Stream 1 začal ve čtvrtek ráno tímto potrubím opět proudit ruský plyn do Evropské unie. Agentuře DPA to sdělil mluvčí společnosti Nord Stream AG, která je provozovatelem plynovodu.

„Obnovení dodávek plynu přes Nord Stream, znamená, že máme víc času naplnit před zimou zásobníky. V žádném případě to ale neznamená, že se máme vzdát cíle zbavit se energetické závislosti na Rusku. A nesmíme ani ztratit ostražitost vůči další eskalace Putinovy energetické války,” uvedl Síkela.

Síkela svolal na 26. července do Bruselu mimořádnou radu ministrů pro energetiku. Podle Síkely původně měli ministři projednat postup pro případ, že by se provoz plynovodu neobnovil vůbec, případně jen částečně. Ve středu Síkela uvedl, že případné i jen částečné obnovení provozu Nord Stream 1 nemá mít vliv na to, zda předložené parametry návrhu ministři v úterý projednají.