Schillerová připustila schodek až 500 miliard

„Nemohu vyloučit, že do Sněmovny ještě jednou půjdu. Ten účet je otevřený, ale může se stát, že tomuto číslu přiblížíme,“ uvedla ministryně na dotaz ČT, zda by mohl schodek letošního rozpočtu dosáhnout výše 500 miliard korun.

Schillerová v ČT ale odmítla, že by se kvůli krizi měly zvyšovat daně. „To se stalo před deseti lety. Jednak se zaškrtila spotřeba tím, že se snižovaly platy a důchody, jednak se zvyšovaly daně. To je to nejhorší, co bychom teď podnikatelům mohli udělat,” nechala se slyšet. „V žádném případě,” dodala.