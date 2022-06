Rusnok: Inflace bude v červnu kulminovat

Statistici v pátek oznámili, že meziroční růst cen v květnu dosáhl 16 procent. Kdy inflace dosáhne svého vrcholu?

Naše prognóza říká, že inflační čísla budou kulminovat v červnu, případně ještě v červenci. To je však těžké v této nejisté době přesně předvídat.

A jak vysoký tento vrchol bude?

Květnová inflace byla zhruba jeden procentní bod nad naší prognózou. Náš původní odhad, pokud jde o kumulaci inflace, byl někde mezi 15 a 16 %. Po zveřejnění květnové inflace je zřejmé, že to bude výš. Pokud se naplní ostatní předpoklady predikce ČNB, pak by to mělo být někde mezi 16 a 17 procenty.

Pro všechny je důležité, abychom v inflačních číslech už konečně viděli zlom směrem dolů

Sazby ČNB rostou už rok, viditelně prodražují například hypotéky, ale inflace dál sílí. Kdy se efekt vyšších sazeb konečně projeví?

Výrazně to uvidíme spíše až na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí a zejména ve čtvrtém čtvrtletí. Od začátku našeho zvyšování sazeb před rokem bohužel inflační tlaky dále zesílily, naakumulovaly se nové problémy. Takže to nebude tak, jak jsme si mysleli původně – dvouciferná inflace tu s námi zůstane až do konce roku. To už je evidentní.

Boj s inflací se dramaticky zkomplikoval válkou na Ukrajině. Doufali jsme, že se ještě letos začneme postupně navracet k jednociferné inflaci, ale to je dnes bohužel passé. Tento návrat se posouvá do roku 2023.

Inflace však bude klesat už v letošním druhém pololetí. Je pro všechny důležité z psychologického hlediska a z hlediska očekávání firem a domácností, abychom v inflačních číslech už konečně viděli zlom směrem dolů.

Začátkem května jste s odkazem na prognózu ČNB řekl, že očekáváte návrat ke dvěma procentům koncem příštího roku. Růst inflace opakovaně překonal vaše očekávání. Není to tedy příliš optimistické?

Z dnešního pohledu to tak vypadá, ale ještě bych to nevzdával. Uvidíme, jak rychlá bude reakce ekonomiky na vyšší úrokové sazby. Navíc jsou obrovské nejistoty ve vývoji cen komodit, které neovlivníme. Problémy ve světové ekonomice se ale bohužel spíše protahují.

Než společně s Tomášem Nidetzkým a Vojtěchem Bendou skončíte za pár dní v bankovní radě, čeká vás ještě jedno měnové zasedání. O kolik porostou sazby ČNB přespříští týden? Bude základní sazba začínat šestkou, nebo sedmičkou?

Šestkou bude začínat určitě, protože už jsme na 5,75 %. Ale kolik nakonec bude, vám neřeknu, protože to opravdu nevím. Bude to záležet na tom, co se ještě dozvíme do té doby, s jakým uceleným příběhem přijde naše měnová sekce. V bankovní radě pak o tom budeme diskutovat.

Nevím, jestli to zvýšení bude o padesát bazických bodů na 6,25 %, nebo třeba až o sto bodů na 6,75 %. Myslím, že někde v tomto rozmezí se to klidně může pohybovat.

Jsem toho názoru, že se sazby bohužel ještě musí zvýšit. Inflační nálož je obrovsky silná a bez nějakých razantních zásahů se nepodaří ji včas ztlumit. Ten signál musí být razantní, bohužel.

Nastupující guvernér Aleš Michl avizoval, že v srpnu již sazby zvyšovat nechce, protože to vysoké ceny energií a dovážených komodit stejně neovlivní, a navíc to může zbytečně zpomalit ekonomiku. Proč je tedy důležité, aby úroky ještě rostly?

Protože v momentě, kdy inflace dosahuje takových úrovní, jakých už dosahuje u nás – to znamená dvojciferných –, už skutečně není až tak podstatné, kde a jak původně inflace vznikla. Vždy je těch zdrojů vícero. Tady už jde o prosakování prvotních impulzů do dalších cyklů cenového růstu a jejich ,,samovznícení“. A tohoto procesu jsme už svědky.

Takže už podle vás nedává smysl debata, zda je inflace spíše nákladová a dovezená ze zahraničí, nebo domácí a tažená silnou poptávkou?

Jedna věc je, že rostou ceny energií, a je jasné, že to nezastavíme zvyšováním úrokových sazeb. To nikdo z nás nikdy netvrdil. Podniky ale téměř automaticky promítají zvýšené ceny do svých výstupů, a některé dokonce a priori. To znamená, že ještě ani nemají faktury v účtárně, a už své ceny zvyšují. To je prostě projev toho, že je v ekonomice nerovnováha, která se u nás nejvíce projevuje právě vzestupem inflace.

Nemáme nejvyšší inflaci v EU jako takovou, ale máme nejvyšší tzv. jádrovou inflaci. A ta převážně odráží inflační tlaky vycházející z domácí poptávky. To je realita. Nelze si proto říci: Fajn, počkáme, až ceny energií vystoupají, a pak už nebudou stoupat dál. Protože ta spirála, která začíná od cen energií a pokračuje přes vyšší ceny výrobků a služeb a následně samozřejmě přes vyšší mzdy, se sama od sebe nezastaví.

Můj pohled na charakter současné inflace a způsob, jak s ní bojovat, je prostě jiný. A až čas ukáže, kdo měl v tomto pravdu.

Bude hrát roli při rozhodování o sazbách teď v červnu i to, že víte, že budoucí guvernér chce sazby nezvyšovat? A jestli ano, tak jak moc?

Pro mě to žádnou roli hrát nebude. Já se řídím podklady, které dostanu od naší měnové sekce, dostanu také názory poradců, oponentní vyjádření sekce finanční stability, vyslechnu si naše lidi, kteří se pohybují na trhu. A nad těmito vstupy budu přemýšlet v rámci své zákonné role, tzn. z hlediska péče o cenovou stabilitu a ve snaze o to, abychom se co nejdříve za přijatelných hospodářských a společenských nákladů vrátili k normální inflaci.

Inflační nálož je obrovsky silná a bez razantních zásahů se ji nepodaří včas ztlumit

Jestli něco říká jeden člen bankovní rady, který shodou okolností bude příštím guvernérem, je věc, kterou samozřejmě nemohu pominout, ale není pro mě nijak určující. Nejsem člověk, který by dělal nějaké naschvály. Jestli by si to takhle někdo chtěl vykládat, tak je to nesmysl, nevím, co bych z toho měl, nejsem žádný zuřivý, mstivý člověk.

Budu se tedy rozhodovat po­dle zmíněných podkladů a expertních názorů. A zároveň se nelze zbavit té odpovědnosti, kterou stále mám. Nemohu prostě říct, že tady za pár dní končím a že už nemusím nic dělat.

Ukazuje se, že situace kolem zdražování zneužívají někteří obchodníci a v řadě případů si výrazně zvyšují marže. Dá se to nějak zarazit?

Máte pravdu, že i podle našich analýz některé specifické položky jako odívání či obuv ve světových cenách nebo v dovozních cenách zdaleka tak nerostly. Někdy dokonce nerostly vůbec, přitom naše spotřebitelské ceny byly vyšší o desítky procent.

Nemluvil bych ale o nějakém zneužívání situace, to je příliš silné slovo. Obchodníci a někdy i výrobci se chovají prostě podle podmínek, které panují na trhu. A ty jsou mimo jiné charakterizovány velmi silnou poptávkou.

Čili tržní situace nějakým způsobem umožňuje obchodníkům tuto cenu požadovat, protože spotřebitel je ochoten a schopen ji zaplatit. A to není normativní hodnocení, kdo je hodný a kdo zlý. To je prostě konstatování makroekonomické situace, které mimo jiné ukazuje, že to není jenom problém nákladových cen, zejména pak energií.

Co jsou tedy další zdroje inflace?

Naše inflace svými kořeny nejhlouběji sahá do domácích poptávkových záležitostí spojených s poměrně rychlým růstem mezd. Ty až do předloňského roku rostly po odečtení inflace velmi rychle, zatímco produktivita rostla podstatně pomaleji.

Nelze pominout ani obrovský skok ve fiskálních výdajích v posledních dvou letech, který byl na naše poměry naprosto nebývalý, ani dlouhodobě přehřátý trh nemovitostí, protože se staví žalostně málo bytů a domů.

To všechno se kumuluje a z hlediska ČNB, tedy strážce cenové stability, na to nelze jen nečinně hledět, ale je třeba na to reagovat.

Jak inflace přes zvyšování sazeb dál roste, nemůže to v některých lidech vyvolávat takový strach, že se jim úspory ještě více znehodnotí, že se je teď raději snaží utrácet?

Samozřejmě že inflace může působit tak, jak říkáte. Tedy že lidé zvažují, jak se svými úsporami naložit. To, co děláme my, je snaha peníze zatraktivnit ve smyslu jejich držby, nikoliv utrácení, a zároveň při tom dramaticky nepoškodit ekonomiku. My říkáme: Neutrácejte ty peníze ukvapeně teď, dejte si je do banky, dostanete 4, někde už i 5 %, což je z pohledu dnešní inflace samozřejmě málo, ale je to pořád lepší než nula.

Na rozdíl od jiných zemí, kde se ke zvyšování sazeb odhodlávají a teprve nás budou následovat, my už aspoň něco lidem nabízíme. Nemáme záporné sazby i na vkladech, jako mají v eurozóně. Představte si, že jste třeba v Estonsku, kde mají dvacetiprocentní inflaci a záporné úrokové sazby!

Prezident Miloš Zeman obměnil radu ČNB. Tento týden do ní jmenoval tři nové členy, Evu Zamrazilovou, Karinu Kubelkovou a Jana Fraita. Už minulý měsíc také určil vaším nástupcem radního Michla. Jak jste s volbou prezidenta spokojen?

Především chci všem nově jmenovaným členům pogratulovat a popřát jim šťastnou ruku při všech důležitých rozhodnutích, která je v nových rolích budou čekat. Ke jmenování konkrétních osob do bankovní rady se ze zásady nevyjadřuji.

Prezident vás veřejně označuje za přítele. Poznamenalo nějak váš vztah s ním, že si do vedení ČNB vybral jiné kandidáty, než jste si podle dostupných informací přál, a ani vás nepozval na středeční jmenování tří nových členů rady?

Omlouvám se, rovněž nemám zapotřebí veřejně komentovat své osobní vztahy s kýmkoliv. To „nepozvání“ nevidím jako problém. Já už s nimi přece v bankovní radě sedět nebudu. Jejich „nadřízeným“ bude nový guvernér.

Aleš Michl se minulý měsíc vyjádřil, že už nechce zvyšovat sazby. Najde pro svůj „holubičí“ postoj v nové radě dostatek hlasů?

Nevím, musíte se ptát nových členů bankovní rady.

Může ČNB dělat v boji s vysokou inflací něco jiného než zvyšovat sazby? Zabralo by posílení koruny díky devizovým intervencím, k čemuž vyzývá prezident Zeman?

Vzhledem k nedávné situaci jsme kurzový kanál už dvakrát aktivovali – poprvé v březnu a podruhé v květnu. Buďme si vědomi toho, že aby na něho ceny viditelně zareagovaly, tak by koruna musela posílit o 10 % a více. A i to by přineslo snížení cenové hladiny možná o jeden, maximálně o dva procentní body.

Dramatické řízené posílení koruny by bylo národohospodářsky nezodpovědné

Musíme zároveň uvážit hospodářské důsledky takového kroku. Posílení kurzu o 10 % už není úplně legrace zejména pro vývozce. Dramatické řízené posílení koruny by bylo podle mě národohospodářsky nezodpovědné. Položit ekonomiku, abychom snížili inflaci o jeden až dva procentní body, nestojí za to. Musíme proto tento nástroj používat rozumně.

Takže něco jako „kurzový závazek“, avšak v obráceném gardu než v letech 2013 až 2017, považujete za nevhodný?

ČNB nepřipustí neadekvátní oslabení koruny, ať už z vnitřních, nebo vnějších důvodů, vyplývajících ze současné složité doby. Rozhodně ale nebude přetlačovat trh silou. Pravděpodobně by to byl neudržitelný model, protože můžeme trh přetlačovat rok dva – a co potom? Utratíme třeba všechny devizové rezervy, aniž by byl výsledek jistý. To by bylo velice nezodpovědné.

Koruna minulý měsíc v reakci na jmenování Aleše Michla guvernérem výrazně oslabila. ČNB vzápětí zakročila na podporu koruny devizovými intervencemi, tzn. prodejem eur a nákupem české měny. Intervenujete na trhu i nadále?

Mohu vám pouze potvrdit to, že jsme na trhu nějakým způsobem přítomni. Velikost této aktivity ani jiné podrobnosti vám sdělit nemůžu, protože bych porušil naše komunikační pravidla. Námi vyhlášený záměr nepřipustit oslabování kurzu však platí a funguje.

Na jakém kurzu by tedy koruna měla podle vás být?

Koruna není v tuto chvíli ani podhodnocena, ani nadhodnocena. Nikdy přesně nevíte, kde je ideální hranice. Neočekávejme ale od kurzu dlouhodobé zázraky. Kurz je vždycky odrazem schopnosti ekonomiky v mezinárodní soutěži obstát.

Kurz koruny by teď tedy měl ideálně být kolem 25 Kč za euro?

Plus minus, to nemůžeme měřit na desetihaléř úplně, ale 24 až 25 korun za euro je rozhodně nějaká momentálně rovnovážná úroveň. Kde to bude za x měsíců a let, je druhá věc.

Nemůže letos naše ekonomika, částečně i kvůli prudkému růstu sazeb, spadnout do recese?

Předpokládáme, že ve třetím a čtvrtém čtvrtletí by mohlo dojít k mírnému poklesu ekonomiky. Jsme v tomhle ohledu ve srovnání s ostatními institucemi pesimističtější, protože světová ekonomika je pod obrovským tlakem a k ekonomickému růstu nepřispějí ani vysoké sazby, kterými musíme bojovat s inflací. Zchlazení ekonomiky je tak očekávatelné a je i namístě.

Podniky téměř automaticky promítají zvýšené ceny do svých výstupů, některé dokonce a priori

Nějakou cenu sice za boj s inflací zaplatíme, ale onen očekávaný mírný pokles ekonomiky v další části roku nebude způsoben dosavadním zvyšováním sazeb. I ostatní ekonomiky na tom budou s růstem plus minus podobně.

Pokud nepřijde nějaký další šok jako konec plynu z Ruska, bude už situace příští rok lepší?

Pokud to Evropa nějak letos vstřebá, dozvuky budou asi i příští rok. Dělat v dnešní době prognózy je ale skoro jako věštění z koule. Ať se snažíme sebevíc.

Vláda jen pomalu připouští mírné zvyšování platů, ale přichází třeba s příspěvkem 5000 Kč pro většinu dětí či zvyšováním dávek, aby lidem přece jen trochu pomohla. I tím vlastně přispívá k inflaci. Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Vláda je v těžké pozici a naprosto rozumím tomu, že hledá cesty, jak pomoci zejména těm, kteří to potřebují nejvíc. Podle mě to nemá být plošná pomoc, přestože chápu, že hledání hranice, kde je ta míra, komu se má pomoci a komu už ne, je vždy obtížné.

Principiálně se vláda nevyhne tomu, aby více pomáhala těm potřebným, protože na ty to skutečně dramaticky dopadá a bude dopadat. Samozřejmě že každý dodatečný výdaj v situaci hlubokých deficitů státního rozpočtu má nějaký inflační náboj, ale toto je rozsah, který inflaci nezvrátí, nijak dramaticky s ní nepohne.

Toto já nekritizuji a myslím si, že stejně tak bude muset vláda hledat nějaký kompromis u platů ve veřejné sféře, protože chápu, že zaměstnanci si těžko budou chtít nechat líbit „inflační zdanění“ takového rozsahu, jaké nakonec letos bohužel bude, tj. někde kolem 13–14 %. Reálný pokles mezd se ale musí kompenzovat jenom do jisté míry, nikoli plně.

V minulosti jste ale hlasitě kritizoval zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu, které v minulém volebním období společně prosadily ANO a ODS.

Ano, a to proto, že to byla úplně obrácená solidarita. Já jsem pro solidaritu, ale bohatých s chudými, a ne chudých s bohatými, to je obrácený Jánošík.

Přebíral jste ČNB s inflací kolem 2,5 % a opouštíte ji s 16 % a inflačními očekáváními, která na rozdíl od let minulých ani nejsou zcela ukotvena. Tak prudké zdražení energií a komodit, které zažíváme, nečekal nikdo. Přesto, nepovažujete to za svůj ne­úspěch?

Guvernér není politická funkce, kdy jdete do té funkce s tím, že slíbíte voličům, že jim postavíte 100 km dálnic nebo že jim zvýšíte důchody o tolik a tolik. Toto je funkce jaksi regulatorně-politická ve smyslu, že máte pečovat o cenovou stabilitu, finanční stabilitu, starat se o dohled nad finančními institucemi, peněžní oběh, platební styk a plnit další role, které ČNB má. Čili jste v podstatě takový lepší úředník. To si myslím, že mi sedí, a taky, že jsem tu roli v rámci svých možností a schopností plnil.

Samozřejmě když to vezmeme takto nominálně výsledkově, tak to, že inflace bude 16 procent, vypadá strašně. V tom už mě asi těžko někdo překoná a člověk z toho radost určitě mít nemůže, to je jasné. Musíme to ale zasadit do kontextu, jak a proč k tomu došlo a že velkou roli v tom hrály neočekávatelné šoky neekonomického charakteru jako covid a válka na Ukrajině.

Po bitvě je každý generál, ale neměli jste začít sazby zvyšovat dříve než loni v červnu?

Z dnešního pohledu se zdá, že jsme měli být loni v návratu k vyšším sazbám rychlejší, odvážnější. To si ale dnes říkáme s výhodou zpětného zrcátka, které však v daný moment nemáte.

Máte jen nejistou budoucnost a rozhodujete se při vědomí všech nejistot se snahou rozhodnout správně. Můžeme spekulovat třeba i o tom, jestli jsme dobře vyhodnotili covid, když jsme na podporu ekonomiky v roce 2020 rychle snížili sazby. Najednou se svět zastavil – fabriky, služby, pohyb zboží po světě – a nikdo neměl tušení, jak ta krize bude působit a jak se bude vyvíjet. Žádnou podobnou zkušenost jsme do té doby neměli.

Těžko se to proto hodnotí. Budu si ale neskromně stát za tím, že se žádná zásadní měnověpolitická chyba za mého vedení ČNB nestala, nebo si toho aspoň nejsem vědom. Odcházím s čistým štítem. To je moje subjektivní hodnocení, to objektivní dá až historie.

Mandát vám skončí na konci června. Jaké máte další plány?

Bezprostředně nemám plány žádné. V ČNB budu ještě několik týdnů a pak budu mít do konce roku pracovní „karanténu“ – mám konkurenční doložku a po tuto dobu nesmím nastoupit do soukromého sektoru.

A co politické ambice?

Politické ambice nemám žádné.

Byl jste premiérem, ministrem financí i guvernérem ČNB. V jaké funkci jste se cítil nejlépe?

Všude to bylo ohromně zajímavé a poučné. Ale ČNB je opravdu mimořádná instituce a v českém kontextu zvláště, řekl bych, svojí profesionalitou a stabilitou. Takže si myslím, že mě to nejvíce obohatilo právě zde. Člověk se dostane do relativních detailů agendy ČNB, která je na rozdíl od jiných centrálních bank nezvykle široká. Takže je to tu i velice pestré.