Rusko těžce shání kupce pro svou ropu. Čína a Indie by výpadek z EU nenahradily

Evropská unie je největším importérem ruské ropy Ural. Podle dat Mezinárodní agentury pro energii (IEA) v loňském roce činil vývoz ruské ropy do EU průměrně 2,2 milionu barelů denně.

Pokud by se tedy zástupci EU v rámci nového balíku sankcí dohodli na embargu pro dovoz ruské ropy, znamenalo by to pro Rusko významný výpadek v odběratelském řetězci.