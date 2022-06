Rusko směřuje k vynucené platební neschopnosti

Peníze na zaplacení sice má, západní země jí ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu platbu nechtějí umožnit. Informuje o tom server britského listu Financial Times (FT).

Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety v platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

„Hostina během moru.“ Do Petrohradu se sjely elity ruské ekonomiky

Pokud Rusko nebude moct vyrovnat závazky z dluhopisů, v každém případě tím utrpí jeho pověst a může to být i důvodem, aby někteří věřitelé zahájili proti Ruské federaci právní kroky.

Ruské ministerstvo financí je odeslalo do ruského centrálního depozitáře, odkud by za normálních okolností putovaly dál do některého z mezinárodních vypořádacích center, jako je například Euroclear v Belgii nebo Clearstream v Lucembursku, která zajišťují vypořádání finančních transakcí pro klienty.