Rusko hodlá splácet pronájmy letadel v rublech

Jedná se tedy o obrácený směr toku rublů, než je tomu v případě podmínky Moskvy, aby Západ platil ruskou měnou za plyn. Věřitele poškodí mnohem více, než jaké problémy by způsobil společnostem nakupujícím plyn, pokud by na platbu v rublech přistoupily. Majitelům letadel jsou nekonvertibilní rubly k ničemu.

Ve čtvrtek ruský vicepremiér Jurij Borisov oznámil, že pronajatá letadla zůstanou v Rusku. Jde asi o čtyři stovky boeingů a airbusů. Pokud by stroje létaly do zahraničí, mohli by si je leasingové společnosti stáhnout zpět, jako se to už stalo u 78 letadel.