Rusko a Čína jsou ze hry o Dukovany

Reálnými potenciálními dodavateli jsou tak nyní již jen firmy z Francie, Jižní Koreje a Severní Ameriky, to znamená společnosti EDF, KHNP a Westinghouse. Cenu zakázky bude podle Havlíčka možné stanovit až na základě nabídek. Mluví se o 162 až 400 miliardách korun. Stavba nového bloku by měla začít v roce 2029 a dodávky elektřiny do sítě by měly být zahájeny v roce 2036.